Цена нефти Brent торгует выше 69 долларов за баррель

Согласно недавно полученным сведениям, по состоянию на 07:47 цена барреля нефти Brent находилась на уровне 69,40 доллара за баррель. Это на 0,23% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом, цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов во вторник на ожиданиях о сокращении запасов топлива в США по итогам очередной недели. В частности, по оценкам опрошенных Bloomberg экспертов, нефтяные резервы в стране сократились по итогам минувшей недели на 2,25 млн баррелей.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в мире наблюдается ситуация уменьшение добычи нефти в коммерческих целях, что дает возможность организации ОПЕК проводить программу по сокращению добычи сырья.