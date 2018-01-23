Порошенко подписал закон о мониторинге публичных закупок

Как сказано на сайте главы государства, теперь органам государственного контроля разрешено осуществлять мониторинг закупок для предупреждения нарушений в этой сфере и соблюдения заказчиками законодательства на всех стадиях закупки.

Документ также призван способствовать предупреждению потерь публичных средств путем усиления контроля над публичными закупками, а также создаст условия для преодоления коррупции в этой сфере.

При этом глава государства отметил, что подписанные им изменения в закон внедряют автоматический риск-менеджмент в закупках. В онлайне будет работать система риск-индикаторов, которая будет сигнализировать контролирующему органу о том, что с этим участником не так. Это нововведение адресовано, в первую очередь тем, кто научился или учится обманывать ProZorro. Алгоритмы будут подсказывать, куда именно смотреть, как на максимально ранних стадиях вычислить тех, кто хочет обойти систему, - подчеркнул Порошенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины одобрила законопроект о мониторинге публичных закупок. Соответствующее решение было принято на заседании парламента сегодня, 21 декабря 2017 года.