01:00 23.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Оборот розничной торговли Украины растет

За 2017 год товарооборот розничной торговли Украины вырос почти на 8,8 процентов по сравнению с 2016 годом. Такие сведения размещены на официальном сайте Государственной службы статистики.

Оборот розничной торговли Украины растет

Примечательно, торговля в декабре прошлого года по сравнению с ноябрем выросла на 22,2%, а по сравнению с декабрем-2016 года – на 16,1%.

Наибольший рост оборота розничной торговли предприятий в 2017 году зафиксирован в Закарпатской, Одесской, Львовской, Черкасской, Киевской и Винницкой областях.

Госстат подчеркивает, что данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым и г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр экономического развития и торговли Степан Кубив завил, что реальный валовый внутренний продукт Украины за январь-сентябрь 2017 года вырос на 2,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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