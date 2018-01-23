Оборот розничной торговли Украины растет

Примечательно, торговля в декабре прошлого года по сравнению с ноябрем выросла на 22,2%, а по сравнению с декабрем-2016 года – на 16,1%.

Наибольший рост оборота розничной торговли предприятий в 2017 году зафиксирован в Закарпатской, Одесской, Львовской, Черкасской, Киевской и Винницкой областях.

Госстат подчеркивает, что данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым и г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр экономического развития и торговли Степан Кубив завил, что реальный валовый внутренний продукт Украины за январь-сентябрь 2017 года вырос на 2,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.