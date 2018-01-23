НБУ во вторник продал на аукционе 47,3 миллионов долларов

Таким образом, НБУ удовлетворил 25 заявок. Как сказано на веб-сайте центробанка, всего на аукцион объемом до 100 миллионов долларов было подано 30 заявок на 48,9 миллионов долларов по курсу от 28,8 гривен за доллар до 28,86 гривен за доллар. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 28,8526 гривен за доллар.

Во время предыдущего аукциона, который состоялся 5 января, НБУ удовлетворил 31 заявку на 50,5 миллионов долларов по курсу до 28,205 гривен за доллар. При этом в этот день на аукцион были поданы 42 заявки на сумму 66,7 миллионов долларов по курсу от 28 гривен за доллар до 28,205 гривен за доллар. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 28,1927 гривен за доллар.

Таким образом, по данным Нацбанка, средневзвешенный курс гривны на межбанковском валютном рынке во вторник снизился до 28,8793 гривен за доллар с 28,8758 гривен за доллар по завершению торгов в предыдущий рабочий день.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 22 января 2018 года, наличный доллар поднялся на копейку. Наличный евро повысился на пять копеек. Таким образом сегодня доллар продается по 28,94 гривен, а евро можно купить по 35,56 гривен.