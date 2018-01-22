В Украине стали выдавать меньше субсидий - Госстат

В 2017 году объем субсидий уменьшился до 3,98 миллиардов гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Как сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте статистического ведомства, в частности, в городских населенных пунктах общий объем назначенных субсидий составил 2,8 миллиарда гривен, а в сельских населенных пунктах – 1,1 миллиардов гривен.

Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в декабре 2017 года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 27,2% и составил 993,4 гривен.

В 2017 году субсидии на оплату услуг ЖКХ получили 8,8 миллионов домохозяйств, что на 1,1 миллионов или на 14,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

В городских населенных пунктах субсидии получили шесть миллионов домохозяйств, в сельской местности – 2,7 миллионов.

Всего в 2017 году за получением субсидий на оплату услуг ЖКХ обратились 8,2 миллионов домохозяйств, что на 10,3% больше по сравнению с 2016 годом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что а госбюджет страны были заложены 14 миллиардов гривен дополнительно - на субсидии.