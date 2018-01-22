В мире существенно выросло количество миллиардеров

82% "новых" заработанных средств в прошлом году ушли на счета самых обеспеченных людей. При этом около четырех миллиардов наиболее бедных людей ничего не получили от глобальной прибыли.

Такие данные в понедельник, 22 января, в своем докладе опубликовало международное объединение организаций по борьбе с бедностью Oxfam. В частности в докладе указано, что 3,7 миллиарда людей, составляющие наиболее бедную часть мирового населения, вообще ничего не получили от глобальной возросшей прибыли.

При этом с 2016 по 2017 годы количество миллиардеров беспрецедентно выросло. Новый миллиардер появлялся в среднем каждые два дня. Всего в мире насчитывается 2043 человека, считающихся миллиардерами.

Вместе с тем директор Oxfam Винни Бьяньима отметила, что бум миллиардеров говорит не о цветущей экономике, а о крахе экономического порядка.

В свою очередь руководитель кампании Oxfam в Германии Йорг Калински раскритиковал текущее положение дел, заявив, что богатое меньшинство в массовом порядке влияет на политические решения и в безответственной манере сокращает затраты − особенно зарплаты и налоги − чтобы увеличивать доходы акционеров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, состояние 500 богатейших людей в мире, входящих в индекс Bloomberg Billionaires Index, увеличилось почти на один триллион долларов за 2017 год.