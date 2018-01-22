Украина может обеспечить себя собственным газом через три года, - Гройсман

Ориентир роста экономики в 4-5% ВВП позволит привлечь ресурс развития, который станет основой, в том числе роста собственной добычи газа и полного обеспечения всех потребителей украинским топливом.

Об этом в воскресенье, 21 января, в эфире одного из телеканалов заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По его словам, он мечтает, чтобы Украина стала государством, которое обеспечивает себя собственным газом.

Эта позволит нам снизить цену на газ. Это можно сделать фундаментально в 2020 году. Именно поэтому для нас важен рост на уровне не менее 5%, - зпояснил глава украинского правительства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что Минэнерго не инициирует повышения цены на газ для населения. До этого стало известно, что "Укргаздобыча" в 2018 году планирует добыть почти 16 миллиардов кубических метров газа.