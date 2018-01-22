Украина и МВФ продолжают переговоры по аккумуляции международных резервов на 2018 год, - Чурий

На сегодняшний день идет обмен информацией. Пока этих целей мы не имеем.

Об этом в понедельник, 22 января, во время брифинга сообщил заместитель председателя Национального банка Олег Чурий. По его словам, в 2017 году Украина получила только один транш от Фонда.

Вместе с тем он напомнил, что на сегодня есть обязательства Национального банка перед Международным валютным фондом в сумме 7,2 миллиарда долларов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным НБУ общая сумма обязательств Украины перед Международным валютным фондом на сегодняшний день составляет 12,1 миллиардов долларов.