Нацбанк на понедельник вновь ослабил гривну

100 долл - 2884,4816 грн;

100 евро - 3534,9322 грн;

10 российских рублей - 5,0972 грн.

При этом регулятор установил на 22 января следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1238.797234;

Серебро - 15.802605;

Платина - 930.164406;

Палладий - 1026.612167.

Напомним, Национальный банк Украины установил на пятницу, 19 января, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2877,7485 грн;

100 евро - 3520,9253 грн;

10 российских рублей - 5,0701 грн.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 13,5% до 14,5% годовых.

Как сказано сообщении, опубликованном на официальном сайте регулятора, такое решение правление центробанка приняло в четверг, 14 декабря, и оно вступило в силу 15 декабря 2017 года.