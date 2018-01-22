МВФ пересмотрел свои прогнозы глобальной экономики

По мнению аналитиков Фонда глобальная экономическая активность продолжает укрепляться. Об этом сказано в Обзоре мировой экономики, опубликованном в понедельник, 22 января, на сайте МВФ.

По оценкам Фонда, объем производства в мире в 2017 году вырост на 3,7 %, что на 0,1 процентного пункта выше, чем прогнозировалось осенью, и на 0,5% выше, чем в 2016 году. При этом рост продаж был широко распространен, и в Европе и Азии наблюдались значительные сюрпризы.

Таким образом, МВФ решил пересмотреть глобальный рост на 2018 и 2019 в сторону повышения на 0,2 процентных пункта до 3,9%.

В документе также отмечается, что пересмотр отражает увеличение темпов глобального роста и ожидаемое влияние недавно одобренных изменений налоговой политики США.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Международный валютный фонд принял решение ухудшить прогноз инфляции для Украины на 1,3% до 12,8%. В месте с тем МВФ решили не менять прогноз по росту экономики Украины, оставив ее на уровне 2%. Как сказано в опубликованном в понедельник, 13 ноября, Фондом региональном экономическом прогнозе для Европы, прогноз инфляции на 2018 год был ухудшен на 0,4 процентных пункта - до 10%, а на 2019 год - был ухудшен на 0,5 процентных пункта, до 7%.