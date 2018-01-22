Евросоюз ввел санкции против 17 бизнесменов

Их заподозрили в ведении торговли с Северной Кореей. Как сказано в сообщении, опубликованном на сайте Совета Европы, санкции были приняты в качестве средства поддержания давления на Корейскую Народно-Демократическую Республику в связи с продолжающимся и ускоренным развитием ядерных и баллистических программ вопиющим пренебрежением к предыдущим резолюциям Совета Безопасности ООН.

Эти 17 человек были уличены в участии в незаконной торговой деятельности и деятельности, направленной на содействие уклонению от санкций, введенных ООН, в том числе из-за рубежа", указано в сообщении.

Таким образом, после сегодняшнего решения общее число физических и юридических лиц, которые попали под ограничительные меры против КНДР, составляет 58 физических лиц и 10 субъектов. Кроме того, ООН выделила 79 человек и 54 организации.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 8 января 2018 года Европейский союз внес в санкционный список в отношении Северной Кореи еще 16 физических лиц, а также Министерство по делам армии КНДР. Теперь на территории ЕС будут заморожены все активы внесенных в список лиц, а также введены ограничения на их въезд в страны союза.