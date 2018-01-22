Доллар в понедельник в обменных пунктах понизился до 28,82 гривны

Наличный евро упал на 14 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 28,86 гривен, а евро можно купить по 35,26 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,97-28,75, продажи 28,70-29,00 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 28,6177, продажи - 28,8564 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 33,9000-35,0700, продажи - 34,9500 -35,6800 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 34,6580, продажи - 35,2626 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,970, продажи – 4,800-6,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,5650, продажи - 5,0940 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в пятницу, 19 января 2018 года, наличный доллар набрал девять копеек. Наличный евро повысился на 27 копеек. Таким образом, доллар продавался по 28,91 гривен, а евро можно было купить по 35,48 гривен.