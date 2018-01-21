Установлен официальный курс гривны

В обменниках украинцы смогут обменять гривну по следующему курсу:

- 28,777485 гривен за доллар;

- 35,209253 гривен за евро;

- 0,507010 гривен за российский рубль;

- 39,916167 гривен за фунт стерлинг

На сегодняшний день средний курс покупки доллара составляет 28,6691, продажи - 28,9134 гривен за доллар.Средний курс покупки евро составляет 34,8639, продажи - 35,4843 гривен за евро. Средний курс покупки рубля составляет 4,651, продажи - 5,108 за 10 рублей.

Напомним, что Петр Порошенко внес проект о назначении на эту должность Якова Смолия, который на данный момент исполняет обязанности главы НБУ. Оба проекта постановления №7500 и №7501 были зарегистрированы на сайте Верховной Рады.

Как сообщалось в "УРА-Информ", вчера, 20 января НБУ установил официальный курс гривны установлен на уровне 28,77 грн\долл.