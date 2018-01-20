14:53 20.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине сейчас очень сложная экономическая ситуация, - Данилюк

Министр финансов Украины Александр Данилюк осведомлен о сложной экономической ситуации в стране. Об этом передает DT.UA.

В Украине сейчас очень сложная экономическая ситуация, - Данилюк

Министр утверждает, что на его ведомство выпала очень сложная задача по выполнению обязательств перед МВФ, чего невозможно достичь без поддержки правительства и политических кругов всех мастей. Данилюк констатировал то, что финансовая ситуация в целом стабилизировалась после 2014 года, однако в 2018 году перед Украиной образовались более сложные проблемы, так как в последнее время наблюдается регресс в процессе реформирования, а также стабильности финансов.

На сегодняшний день страна должна развиваться в два раза быстрее, чтобы говорить о конкретных результатах, теперь этого добиться стало еще сложнее. И это не только вопросы сотрудничества с МВФ, речь и о многих других процессах, подчеркнул Данилюк. В 2018 году программа нового сотрудничества в организацией не будет обсуждаться.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Кабинет министров от Министерства финансов поступило представление об увольнении отстраненного главы ГФС Романа Насирова.

 

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