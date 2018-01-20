Установлен официальный курс гривны

Национальный банк Украины на сегодня, 20 января установил официальный курс гривны установлен на уровне 28,77 за единицу американской валюты. Об этом передает "Курс Денег".
Украинцы смогут обменять гривну по следующему курсу:
- 28,777485 гривен за доллар;
- 35,209253 гривен за евро;
- 0,507010 гривен за российский рубль;
- 39,916167 гривен за фунт стерлинга
На сегодняшний день средний курс покупки доллара составляет 28,6691, продажи - 28,9134 гривен за доллар.Средний курс покупки евро составляет 34,8639, продажи - 35,4843 гривен за евро. Средний курс покупки рубля составляет 4,651, продажи - 5,108 за 10 рублей.
Курс всех иностранных валют увеличился.
Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее глава государства также внес проект о назначении на эту должность Якова Смолия, который на данный момент исполняет обязанности главы НБУ. Оба проекта постановления №7500 и №7501 были зарегистрированы на сайте Верховной Рады сегодня.