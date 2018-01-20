Украина увеличила товарооборот с ЕС

Сообщается, что только в январе-ноябре 2017 года торговля с ЕС увеличилась на семь млрд долларов, экспорт поднялся до суммы в 30 млрд долларов, что на 30 процентов больше, чем в 2016 году. Важными торговыми партнерами для нашего государства остаются такие страны как Китай, Турция и США. Общий внешний товарооборот на три государства составляет около 15 процентов.

Однако сальдо торговли товарами сложилось отрицательное в сумме тех млрд долларов или на пол млрд меньше, чем в 2016 году. Стратегическим торговым союзником для Украины остается Турция. Объем внешней торговли товарами с Турцией увеличился на 18 процентов, экспорт повысился на два млрд долларов, а импорт до одного млрд.

Огромный скачок по торговлее в этом году мы продемонстрировали с Вашингтоном. Товарооборот увеличился почти на 55 процентов, а экспорт составил сумму в 745 млн долларов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Украина предлагает Албании провести переговоры по поводу внедрения между двумя государствами зоны свободной торговли.