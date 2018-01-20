12:52 20.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100184598:roman

МВФ не предлагает Украине новые программы сотрудничества, - Данилюк

Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что Международный валютный фонд не предлагает стране новых форматов сотрудничества.

МВФ не предлагает Украине новые программы сотрудничества, - Данилюк

Об этом передает DT.UA.

По его словам, такие действия МВФ связана отнюдь не с потерей интереса и организации к экономическому потенциалу, но с оставшимися невыполненными обязательствами по прошлому меморандуму. Новых программ сотрудничества в ближайшей перспективе не предвидеться, потому что остались невыполненные пункты прошлых соглашений. 

Данилюк уверен, что сейчас его усилия направлены на успешное продолжение программы МВФ. Сам министр утверждает, что готов бы и отказаться от сотрудничества с МВФ, однако Украина на данный момент к этому не готова, так как вся наша экономика импортозависима, покамест от траншей отказаться нельзя. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Всемирный банк выдвинул требования по Антикоррупционному суду.

Поделиться
Читайте также:
 
Трамп разрешил ЦРУ следить за иностранцами Ханский дворец в Бахчисарае должен охраняться ЮНЕСКО, - МИД Вашингтон подтвердил о бесплатной передаче оборонительного вооружения Украине В зоне АТО боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив