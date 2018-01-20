МВФ не предлагает Украине новые программы сотрудничества, - Данилюк

Об этом передает DT.UA.

По его словам, такие действия МВФ связана отнюдь не с потерей интереса и организации к экономическому потенциалу, но с оставшимися невыполненными обязательствами по прошлому меморандуму. Новых программ сотрудничества в ближайшей перспективе не предвидеться, потому что остались невыполненные пункты прошлых соглашений.

Данилюк уверен, что сейчас его усилия направлены на успешное продолжение программы МВФ. Сам министр утверждает, что готов бы и отказаться от сотрудничества с МВФ, однако Украина на данный момент к этому не готова, так как вся наша экономика импортозависима, покамест от траншей отказаться нельзя.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Всемирный банк выдвинул требования по Антикоррупционному суду.