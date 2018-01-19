В Минэнергоугля заявили об отсутствии дефицита угля в Украине

Такое заявление он сделал во время часа вопросов к правительству.

"В Украине нет дефицита угля, есть профицит - несмотря на то, что страна вдвое сократила потребление антрацита", - отметил Насалик.

Он напомнил, что государственное ПАО "Центрэнерго" обязано закупать уголь добычи государственных шахт для своих станций.

По мнению украиснского министра, емли этот протокол будет выполнен, никаких замечаний из-за поставок угля газовой группы на станции не будет. Однако, в случае, если он не будет выполнен, его ведомство будет принимать решение, чтобы все же выполнить его.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабинет министров Украины над программой финансирование для модернизации шахтерского оборудования. На данный момент правительством уже полностью сформирована программа обеспечения государственных гарантий для обновления орудий труда шахтером.