05:30 19.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье нашли залежи золота

На Закарпатье в Раховской районе обнаружено золоторудное месторождение.

На Закарпатье нашли залежи золота

Специалисты прогнозируют его объем 2,4 тонны. Как сказано в годовом отчете предприятия "Захидукргеология", опубликованном на официальном сайте Государственной службы геологии и недр Украины, после проведения буровых, горных и лабораторных работ Раховской геолого-поисковой партии Львовской геолого-разведывательной экспедиции была выполнена оценка прогнозных ресурсов золота рудных тел Билопотикского рудопроявления в количестве 2,4 тонны.

Эти результаты подтверждают перспективность дальнейших геологоразведочных работ на рудопроявах Раховского рудного района, направленных на подготовку объектов для привлечения инвестиций и перевода их в ранг золоторудных месторождений, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в заливе Мори Ферт у побережья Шотландии на британском континентальном шельфе нашли месторождение нефти.

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