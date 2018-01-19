На Закарпатье нашли залежи золота

Специалисты прогнозируют его объем 2,4 тонны. Как сказано в годовом отчете предприятия "Захидукргеология", опубликованном на официальном сайте Государственной службы геологии и недр Украины, после проведения буровых, горных и лабораторных работ Раховской геолого-поисковой партии Львовской геолого-разведывательной экспедиции была выполнена оценка прогнозных ресурсов золота рудных тел Билопотикского рудопроявления в количестве 2,4 тонны.

Эти результаты подтверждают перспективность дальнейших геологоразведочных работ на рудопроявах Раховского рудного района, направленных на подготовку объектов для привлечения инвестиций и перевода их в ранг золоторудных месторождений, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в заливе Мори Ферт у побережья Шотландии на британском континентальном шельфе нашли месторождение нефти.