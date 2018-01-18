Владельцы автомобилей на еврономерах должны платить ввозную пошлину, - Гройсман

Все должны быть в равных условиях. Все должны растамаживать автомобили по правилам, которые являются для всех одинаковыми. Об этом в четверг, 18 января, в интервью изданию "Новое время" заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Кроме того, премьер добавил, что сейчас много добропорядочных людей в Украине ездят на автомобилях с еврорегистрацией. Вместе с тем, есть владельцы таких авто, который совершают немало преступлений, наездов и убийств, а найти виновников невозможно.

Такие машины нужно регистрировать, правильно администрировать, - уверен глава правительства. Он также добавил, что Кабмин разработал законопроект, в котором регламентируется регистрация таких автомобилей, чтобы можно было идентифицировать владельцев.

Я уверен, что это будет хороший шаг для легализации тех, кто управляет этим транспортом, - пояснил Гройсман.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным пресс-службы Государственной фискальной службы Украины за прошедший год в Украине незаконно находились 150 тысяч автомобилей на иностранных номерах. При этом около 1,751 миллионов транспортных средств с иностранной регистрацией были ввезены в нашу страну.