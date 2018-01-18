12:36 18.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Парубий велел разработать законопроект о СЭЗ в Крыму

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в четверг, 18 января, поручил рабочей группе разработать законопроект о свободной экономической зоне в оккупированном Крыму.

Парубий велел разработать законопроект о СЭЗ в Крыму

После голосования по закону "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", которым Рада признала РФ государством-агрессором, глава парламента уверен, что теперь можно переходить к законопроекту о СЭЗ.

Напомним, на заседании в среду, 17 января, народный депутат фракции БПП Виктор Пинзеник отметил, что в тексте законопроекта по Донбассу ко второму чтению предлагается признать утратившим действие закон "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины", однако этот закон является правовым основанием для установления пограничного и таможенного контроля на административной границе с Крымом.

В свою очередь Виктор Пинзеник призвал народных депутатов не отменять закон, а внести в него необходимые правки.

Как сообщал УРА-Информ, депутаты приняли Закон о реинтеграции Донбасса Верховная Рада Украины в четверг, 18 января, приняла Закон о реинтеграции Донбасса. За закон № 7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" проголосовали 280 народных депутатов.

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