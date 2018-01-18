Парламент принял закон о приватизации госимущества

Соответствующий документ поддержали 266 народных депутатов. Новый закон четко устанавливает 11 месяцев для объектов большой приватизации и пять месяцев для малой.

Вместе с тем закон устанавливает упрощенную классификацию объектов приватизации на объекты малой и большой приватизации, требования к покупателям объектов приватизации и ограничения относительно их участия в приватизации, ответственность за недостоверность, неполноту представленных документов, расширен круг объектов, которые могут подлежать приватизации.

Документ также устанавливает четкий порядок приватизации, требования к формированию и утверждению перечней объектов, подлежащих приватизации и порядок принятия решения о приватизации.

Инициировать приватизацию объектов смогут государственные органы приватизации, уполномоченные органы управления, другие субъекты управления объектами государственной собственности или покупатели.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины в четверг, 18 января, приняла Закон о реинтеграции Донбасса. За закон № 7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" проголосовали 280 народных депутатов.