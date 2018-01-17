12:58 17.01.2018 | Экономика | Новости
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За 2017 год в ЕС продажи новых автомобилей выросли до максимума за 10 лет

В Евросоюзе продажи новых легковых автомобилей по итогам прошлого года выросли в годовом выражении на 3,4%, до 15,138 млн единиц. Таким образом, торговля впервые с 2007 года достигнула максимума по продаже новых легковых автомобилей в более 15 миллионов.

За 2017 год в ЕС продажи новых автомобилей выросли до максимума за 10 лет

Об этом говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Как отмечается, лидером по росту продаж по итогам года стала группа PSA Group. Как известно, именно она увеличила продажи новых автомобилей в Европе в годовом выражении на 28,2%.

В свою очередь у Suzuki показатель вырос на 21,3%, а реализация машин Toyota Group выросла на 13%. За ними следует KIA с ростом продаж на 8,8%. VW Group показала прирост продаж на 2,3%.

Тем не менее самый значительный рост продаж за 2017 год был отмечен в Литве (на 27,3%), в Венгрии (на 20,4%) и Болгарии (на 18,5%). Следом за ними идут Хорватия (17,2%) и Польша (16,9%).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ввоз в Украину автомобилей с иностранной регистрацией требует немедленного урегулирования и поиска компромиссного решения.

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