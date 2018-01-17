Украинские аграрии продолжают бить урожайные рекорды

Так, украинские хозяйственники за прошлый год получили почти 18 млрд долларов в результате экпорта аграрной продукции, последний раз такая доходность была продемонстрирована в 2012 году, тогда было получено от экспорта 17,9 млрд долларов. Весомую часть доходности страна получает от продаж масличных и пшеничных продуктов, а также подсолнечного масла.

За 2017 года был побит рекорд экспорта зерновых. Во все уголки мира украинские поставки составили 41,8 млн тонн, из них кукурузы - 19,4 млн тонн, пшеницы - 17,3 млн тонн, ячменя - 4,9 млн тонн.

Рекордным по показателям прошедший год стал для экспорта сои (2,9 млн тонн), подсолнечного масла (5,8 млн тонн), сахара (почти 600 тыс. тонн) и жмыха (4,9 млн тонн).

Кроме того, Украина продала в другие страны мяса птицы (271 тыс. тонн), яиц (92 тыс. тонн), сливочного масла (30 тыс.тонн) и меда (68 тыс. тонн) на общую сумму более чем пять млрд долларов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Кабинет министров Украины окончательно одобрил новые механизмы поддержки аграриев.