Украина и Албания могут подписать соглашение о ЗСТ

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе. По ее словам, Киев на сегодняшний день имеет очень много торговых каналов с Тираной, а потому стоит подумать об интенсификации отношений, время как раз подходящее.

В 2017 году албанская сторона уже передала официальному Киеву заключение Соглашения о свободной торговле в рамках двусторонней Межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

Кроме того, Цинцадзе заявила о возможности восстановления украинского консульства на территории Тираны, которое ранее прекратило свою деятельность из-за политических разногласий с последней. Также всегда имеется огромный потенциал страны в сфере туризма. Не стоит и забывать про экономический потенциал Албании, которая только открываться для Балканского региона, а потому подобное сотрудничество будет очень выгодно для Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Украина и Канада договорились отменить все ограничения, которые стоят преградой на пути внедрение Зоны свободной торговли между двумя государствами.