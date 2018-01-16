13:16 16.01.2018 | Экономика | Новости
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Новые санкции против России США опубликует в конце января

В конце января Соединенные Штаты Америки планируют опубликовать доклад, в котором будут подробно изложены санкции против Российской Федерации.

Новые санкции против России США опубликует в конце января

Ожидается, что Вашингтон опубликует новые санкции против России за ее предполагаемое вмешательство в президентские выборы в 2016 году в Штатах, что неоднократно отрицалось в России. Об этом во вторник, 16 января, сообщил посол США в России Джон Хантсман.

По его словам, доклад будет обнародован 29 января. Напомним, ранее глава Министерства финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что его ведомство работает над новым санкционным списком по РФ.

Как сообщал УРА-Информ, глава американского финансового ведомства заверил, что до февраля США должны будут предоставить конгрессу отчет о российских бизнесменах, связанных с Кремлем, президентом Владимиром Путиным и его окружением. В случае, если конгресс США примет соответствующее решение, эти лица могут быть внесены в санкционный список.

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