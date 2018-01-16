Майнеры добыли 80 процентов всех биткоинов

Теперь майнерам осталось добыть последние 4,2 миллиона биткоинов. Когда будут добыты все 21 млн монет, то, по мнению создателя криптовалюты Сатоси Накамото, получить их станет еще труднее, что потенциально увеличит их стоимость.

На сегодняшний день за каждый созданный блок майнеры получают вознаграждение в размере 12,5 биткоина. Согласно протоколу, примерно раз в четыре года награда за майнинг снижается вдвое.

Следующее сокращение награды состоится примерно в июне 2020 года — и майнеры будут получать за каждый блок всего по 6,25 биткоина. Изначально награда составляла 50 биткоинов.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", самая популярная криптовалюта Bitcoin продолжила падение, цена упала на 35 процентов до 13 тыс. долларов от рекордного максимума в 20 тыс. долларов, достигнутого в минувшие выходные.