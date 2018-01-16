Кабмин будет поддерживать украинских фермеров

Глава правительства осознает ту сложную ситуацию, которая сложилась в животноводстве, а потому ведомство уже разработало ряд программы, которые выведут эту отрасль из кризиса. В 2018 году правительство готово выделить более четырех млрд гривен для развития животноводства, также будет разработана программа для удешевления кредитов. На них будет выделено 10 млн евро под три процента годовых сроком на пять лет.

Кабмин будет компенсировать сумму займа в размере 25 процентов от полученного кредита.

"Поэтому до конца января мы разработаем продукт, в феврале - выходим с программами, в марте - начинаем работу", - отмечает Гройсман.

Как сообщалось в "УРА-Информ", АПК продолжает демонстрировать потрясающие скачки в развитии в размере трех-четырех процентов в год, однако необходимо дальше продолжать финансировать данный сектор украинской экономики.