22:15 15.01.2018 | Экономика | Новости
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В Испании начали расследовать отмывание 30 миллионов евро российскими чиновниками

Прокуратура Испании в понедельник, 15 января, начала расследование фактов отмывания российскими чиновниками 30 миллионов евро в стране.

В Испании начали расследовать отмывание 30 миллионов евро российскими чиновниками

Деньги отмывались через страну Европейского союза в рамках более масштабного мошенничества, обнародованного российским осведомителем Сергеем Магнитским. Как сообщает издание Еuobserver, возглавит новое расследование испанский прокурор Хосе Гринда, известный по предыдущим делам против российской мафии в Испании.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Литве наложили санкции на 49 нежелательных граждан Российской Федерации в рамках закона, известного как аналог "закона Магнитского".

Соответствующий закон запрещает въезд в Литву иностранцам, связанным с коррупцией большого масштаба, отмыванием денег и нарушением прав человека.

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