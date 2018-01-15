В Испании начали расследовать отмывание 30 миллионов евро российскими чиновниками

Деньги отмывались через страну Европейского союза в рамках более масштабного мошенничества, обнародованного российским осведомителем Сергеем Магнитским. Как сообщает издание Еuobserver, возглавит новое расследование испанский прокурор Хосе Гринда, известный по предыдущим делам против российской мафии в Испании.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Литве наложили санкции на 49 нежелательных граждан Российской Федерации в рамках закона, известного как аналог "закона Магнитского".

Соответствующий закон запрещает въезд в Литву иностранцам, связанным с коррупцией большого масштаба, отмыванием денег и нарушением прав человека.