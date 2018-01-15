15:25 15.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина вновь импортирует бензин из Польши

Ряд украинских сетей АЗС возобновили импорт бензина марки А-95 из Польши. Об этом сообщает издание enkorr.

Украина вновь импортирует бензин из Польши

По информации издания, импорт компании наладили с польского НПЗ в Полоцке. К слову, последний раз поставки из Польши в Украину осуществлялись в мае 2017 года.

Самыми крупнейшими поставщиками стал WOG, импортировав 3,2 тысяч тонн. ОККО поставила 2,6 тыс. тонн, Socar – порядка 1 тыс. тонн.

До приостановки импорта было поставлено более 19 тысяч тонн бензинов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на украинских автомобильных заправочных станциях в течение последних суток подорожал бензин и дизельное топливо. Таким образом, в среднем топливо на автозаправках выросло в цене на гривну.

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