Украина исчерпала квоты на поставки пшеницы и кукурузы в Евросоюз

Об этом сообщает Корреспондент со ссылкой на УкрАгроКонсалт.

Таким образом, квоты на поставки пшеницы и кукурузы исчерпаны на 100% (1035 тыс. тонн и 1125 тыс. тонн соответственно). Согласно недавно полученным сведениям, квота на беспошлинный экспорт ячменя была выбрана по состоянию на пятое января на 2,5% (15,68 тыс. тонн из утвержденных 615 тыс. тонн).

Кстати, совсем недавно решением Евросоюза Украине были выделены дополнительные ежегодные квоты на беспошлинные поставки пшеницы (65 тыс. тонн), ячменя (325 тыс. тонн) и кукурузы (625 тыс. тонн). А вот за первые 10 дней 2018 года Украина полностью исчерпала квоту на беспошлинные поставки меда, виноградного и яблочного соков в Евросоюз.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в 2017 году украинское государство сократило экспорт железной руды и концентрата по сравнению с 2016 годом на 4,6% - до 37,409 млн тонн.