Отбор газа из украинских хранилищ увеличили из-за морозов

Так, согласно подсчетам в период с 1 по 9 января среднесуточный подъем газа из хранилищ составлял 40,8 млн куб. м. А уже с 10 по 13 января он возрос до 74,3 млн куб. м при стабильном импорте на протяжении текущего месяца на уровне 25,6 млн куб. м/сутки.

В прошлом году в декабре среднесуточный отбор газа из ПХГ составил 46 млн куб. м при импорте 30,8 млн куб. м/сутки.

За период отопительного сезона Украина снизила запасы природного газа в своих подземных хранилищах на 17,4%, это на 2 млрд 945,2 млн куб. м – до 14 млрд 28,52 млн куб. м.

Таким образом, запасы газа в украинских ПХГ по состоянию на 13 января-2018 на 26,3%, 11,9% и 34,6% больше, чем на аналогичные даты 2017, 2016 и 2015 годов, соответственно.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман утверждает, что в 2018 году цены на тарифы з газ для населения не вырастут.