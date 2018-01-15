Наличный доллар в понедельник повысился до 28,68 гривен

Наличный евро набрал 49 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 28,68 гривен, а евро можно купить 35,01 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,70-28,50, продажи 28,50 - 29,00 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 28,4010, продажи - 28,6863 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 32,80-34,62, продажи - 33,80-35,40 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 34,3246, продажи - 35,0077 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,950, продажи - 4,800-5,800 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,491, продажи - 5,052 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в пятницу, 12 января 2018 года, наличный доллар набрал четыре копейки. Наличный евро подскочил на 28 копеек. Таким образом доллар продавался по 28,63 гривен, а евро можно было купить по 34,52 гривен.