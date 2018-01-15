МВФ может не согласиться законом о антикоррупционном суде авторства Порошенко

Соответствующее письмо было адресовано главе администрации президента Украины Игорю Райнину. Его копии направлены также премьеру, спикеру, нескольким министрам и представителям правительства, а также другим должностным лицам.

Как сказано в письме главы миссии МВФ в Украину Рона ван Родена, Фонд категорически исключает возможность согласиться с принятием президентского законопроекта.

Закон должен стать шагом в правильном направлении в вопросе борьбы с коррупцией, однако

в отношении проекта, который был представлен 22 декабря, у нас есть серьезные оговорки, ряд его положений не совместимы с обязательствами Украины по программе сотрудничества с МВФ, а также противоречат рекомендация Венецианской комиссии, - говорится в письме. Рона ван Родена также объясняет, почему такой закон не позволит создать суд, который пользовался бы доверием в Украине и за рубежом. Замечания фонда разбиты на три группы - по процедуре отбора судей, относительно положений закона, направленных на торможение создания АКС, а также относительно юрисдикции суда.

Всего в документе - девять системных замечаний.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины 16 января 2018 года, рассмотрит включение в повестку законопроекта о Высшем антикоррупционном суде. В конце декабря сообщалось, что Международный валютный фонд требует принять закон об Антикоррупционном суде до 25 января 2018 года.