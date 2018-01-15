Бензин и дизтопливо на АЗС продолжают дорожать

Как сообщили в Консалтинговой группе А-95 крупнейшая сеть группы Приват повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. В свою очередь в сети Авиас бензин марки А-92 подорожал до 27,45 грн/л, А-95 – до 27,95 грн/л, А-95+ – до 28,45 грн/л, а дизтопливо – до 26,00 грн/л.

"На станциях Укрнафты цены на бензин А-92 выросли до 27,50 грн/л, А-95 – до 28,00 грн/л, А-95+ – до 28,50 грн/л, дизтопливо – до 26,00 грн/л", - передает enkorr.

Вместе с тем на 96 коп/л подорожали все виды топлива в сети Овис, на 85 коп/л топливо подорожало в сети UPG. Кроме того, на 0,20-1,4 грн/л цены подняли AMIC, Shell, SOCAR, Автотранс, Параллель, БРСМ-Нафта, KLO, Marshal, ОККО, Татнефть- Украина, ZOG и Jazz Oil.

По предварительным данным, с 15 января средняя стоимость бензинов А-92 и А-95 выросла на 59 коп./л – до 28,59 грн/л и 29,34 грн/л, соответственно, А-95+ подорожал на 52 коп./л – до 30,51 грн/л, а ДТ прибавило 58 коп./л (27,17 грн/л).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Китай ввел собственные санкции до того, как аналогичные ограничения были введены Организацией Объединенных Наций, которыми регламентируется ограничения поставок нефти в изолированную страну на 90 процентов.