Установлен официальный курс гривны

В обменных пунктах украинцы смогут конвертировать гривну по следующим курсам:

- 28,445711 гривен за доллар;

- 34,183211 гривен за евро;

- 0,499090 гривен за российский рубль;

- 38,375763 гривен за фунт стерлинг

Курс евро и доллара остается неизменным, российский рубль набрал 10 копеек в цене, фунт стерлингов остается стабильным.

Национальный банк Украины связывает рост иностранных валют на внутреннем рынке из-за увеличения спроса со стороны стран-импортеров. В НБУ запланировали запустить гривну на внутренние рынки после продажи 53 млрд долларов, что поможет понизить курс до 26 гривен.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в обменных пунктах Украины в пятницу, 12 января 2018 года, наличный доллар набрал четыре копейки.