09:25 13.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Установлен официальный курс гривны

Национальный банк Украины на сегодня, 13 января установил официальный курс валют, доллар отдают на уровне 28,44 гривен за единицу американской валюту. Об этом передает Курс Денег.

Установлен официальный курс гривны

В обменных пунктах украинцы смогут конвертировать гривну по следующим курсам: 

- 28,445711 гривен за доллар;

- 34,183211 гривен за евро;

- 0,499090 гривен за российский рубль;

- 38,375763 гривен за фунт стерлинг

Курс евро и доллара остается неизменным, российский рубль набрал 10 копеек в цене, фунт стерлингов остается стабильным.

Национальный банк Украины связывает рост иностранных валют на внутреннем рынке из-за увеличения спроса со стороны стран-импортеров. В НБУ запланировали запустить гривну на внутренние рынки после продажи 53 млрд долларов, что поможет понизить курс до 26 гривен.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в обменных пунктах Украины в пятницу, 12 января 2018 года, наличный доллар набрал четыре копейки.

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