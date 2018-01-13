Установлен официальный курс гривны

Национальный банк Украины на сегодня, 13 января установил официальный курс валют, доллар отдают на уровне 28,44 гривен за единицу американской валюту. Об этом передает Курс Денег.
В обменных пунктах украинцы смогут конвертировать гривну по следующим курсам:
- 28,445711 гривен за доллар;
- 34,183211 гривен за евро;
- 0,499090 гривен за российский рубль;
- 38,375763 гривен за фунт стерлинг
Курс евро и доллара остается неизменным, российский рубль набрал 10 копеек в цене, фунт стерлингов остается стабильным.
Национальный банк Украины связывает рост иностранных валют на внутреннем рынке из-за увеличения спроса со стороны стран-импортеров. В НБУ запланировали запустить гривну на внутренние рынки после продажи 53 млрд долларов, что поможет понизить курс до 26 гривен.
Как сообщалось в "УРА-Информ", в обменных пунктах Украины в пятницу, 12 января 2018 года, наличный доллар набрал четыре копейки.