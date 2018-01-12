Внешний долг Украины составляет 83%, - Гройсман

При этом в 2014 году, когда премьер-министром Украины стал Арсений Яценюк, государственный бюджет составлял 108 тысяч гривен. Об этом в пятницу, 12 января, в интервью Forbes Грузия рассказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, на то время это был общий разбой. Предыдущий режим принес стране колоссальные убытки.

Далее шла аннексия Крыма и вторжение на восток Украины. Все это вместе было для нас беспрецедентным вызовом, - сказал глава украинского правительства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, пресс-служба Национального банка Украины сообщила, что международные резервы Украины на 1 января 2018 составили 18 миллиардов 808 миллионов 450 тысяч долларов. Это на 21% больше чем на начало года.