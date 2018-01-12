В Нацбанке пояснили причины ускорения инфляции

По мнению регулятора такое ускорение связано, прежде всего, с сокращением предложения отдельных видов товаров за неблагоприятных погодных условий в первой половине года. Повлияла также нестабильная ситуация в животноводстве, рост мировых цен и внешнего спроса на отечественные продукты питания.

Как сказано в пресс-релизе Нацбанка, опубликованном в пятницу, 12 ноября, на уровень инфляции также негативное влияние оказало увеличение производственных затрат, в частности, на оплату труда, в связи с повышением ее минимального уровня, и быстрое восстановление потребительского спроса.

При этом по данным НБУ, базовая инфляция по итогам 2017 года ускорилась до 9,5% по сравнению с 5,8% в 2016 году. В частности, существенно подорожали услуги, входящие в базовую инфляцию, вследствие повышения производственных затрат и оживления потребительского спроса, в том числе из-за повышения минимальной заработной платы и пенсионных выплат.

Наибольшее влияние на скорость роста цен оказало подорожание услуг заведений быстрого питания, высшего образования, содержание придомовых территорий. Также ускорился рост цен на продукты питания с высокой степенью обработки, как следствие подорожания сырья, а также в ответ на значительные объемы экспорта отдельных продуктов питания.

Вместе с тем темпы роста цен на непродовольственные товары были ниже, чем в прошлом году на 3,3% по сравнению с 4,8% накануне.

В НБУ уверены, что такая динамика связана с тем, что товары в основном импортируются и замедление роста цен на них произошло благодаря благоприятной ситуации на валютном рынке в течение большей части года и сдержанной инфляции в странах - торговых партнерах.

В то же время в прошлом году существенно ускорился рост цен на сырые продукты питания, который составил 23,5% по сравнению с предыдущим годом и обеспечило основной вклад в потребительскую инфляцию.

Кроме того, в прошлом году стремительно выросли цены на овощи и фрукты после их падения в 2016 году. Это обусловлено рядом причин. Во-первых, на предложение отдельных овощей и фруктов, а значит и на цены, повлияли неблагоприятные погодные условия в первой половине года.

Несмотря на указанные факторы, в прошлом году продолжалось падение цен на сахар в результате низких мировых цен и значительного предложения на внутреннем рынке, а хороший урожай обусловил падение цен на гречневую крупу. Рост цен и тарифов, регулируемых административно, ожидаемо замедлился до 16,1%.

Это произошло из-за отсутствия значительных повышений тарифов на услуги ЖКХ в отличие от 2016 года.

В то же время, в 2017 году ускорился рост цен на табачные изделия, почтовые и транспортные услуги вследствие увеличения их себестоимости. Темпы роста цен на топливо в 2017 году были такими же высокими (20%), как и в предыдущем году, в результате повышения цен на нефть и ослабление гривны к евро (акцизы на топливо установлены в евро).

В Нацбанкее также заверили, что прогноз инфляции на текущий год будет обнародован 25 января во время пресс-брифинга по итогам решения правления на заседании по монетарным вопросам 25 января 2018 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным Государственной службы статистики, в 2017 году уровень инфляции составил 13,7%.