Укроборонпром продал танков на три миллиарда

Как отметили в пресс-службе госконцерна, это является рекордом для предприятия.

Такой результат был достигнут благодаря полному выполнению заводом всех поставленных задач в срок, в том числе завершению плановых отправок танков Оплот для Королевства Таиланд.

В госконцерне добавили, что завод завершил отправку пятой партии моторно-трансмиссионных установок для Республики Пакистан.

Моторно-трансмиссионные установки представляют собой комплекты, в которые входят двигатель, трансмиссия, системы обслуживания двигателя, система очистки воздуха, бронированная крыша. В дальнейшем все эти комплекты будут устанавливаться на пакистанские боевые машины Аль-Халид-1.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", премьер-министр Владимир Гройсман заявил о намерении подписать уже сегодня представление на имя президента об увольнении генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Романа Романова.