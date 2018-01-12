12:10 12.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Цена нефти Brent превысила 69 долларов за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте в пятницу утром упали в цене до 69,09 доллара за баррель.

Цена нефти Brent превысила 69 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов Bloomberg.

Как отмечается, стоимость нефть Brent находится на уровне 69,08 долларов за баррель. По предварительным данным, это на 0,04% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 63,39 доллара за баррель, потеряв 0,64%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", участники сделки Организация стран-экспортеров нефти могут договорится о выходе из соглашения раньше конца 2018 года, если ребалансировка рынка произойдет к июню. По словам министра Кувейта Иссам аль-Марзука, организация рассмотрит стратегию выхода из глобального соглашения на очередном заседании в июне.

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