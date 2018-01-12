Песков заверил, что Кремль не оставит санкции США без ответа

Такие действия всегда вызывают, как правило, какие-то контрдействия. Об этом в пятницу утром, 12 января, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как сообщает российское издание РИА Новости, Песков отметил, что тут принцип взаимности остается краеугольным камнем, но в какой степени - зеркальный ответ, не зеркальный - скажем так, будет предпринято то, что будет наибольшим, наилучшим образом соответствовать нашим интересам.

В этом сомнений нет, и, конечно же, решение будет принимать президент России, - сказал пресс-секретарь Путина, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать информацию о том, что список российских бизнесменов, которые могут стать объектом потенциальных санкций США, может состоять из 50 человек.

При этом Песков заявил, что в СМИ публикуются много разных списков, "но они все оказываются ненастоящими" и нужно дождаться конкретики.

Вместе с тем он уверен, что на данный момент некий список действительно будет представлен в сенат госдепартаментом, по крайней мере, мы такие анонсирующие заявления из Вашингтона уже слышали. Но дождаться, будет ли этот список - потому что появление как такового списка еще не означает нового витка санкционных обменов, - отметил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министерство финансов Соединенных Штатов Америки начало работу над новым санкционным списком по Российской Федерации. В феврале 2018 года США должны будут представить конгрессу отчет о российских бизнесменах, связанных с Кремлем, президентом Владимиром Путиным и его окружением. Об этом в пятницу утром, 12 января, заявил глава американского финансового ведомства Стивен Мнучин.