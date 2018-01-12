12:32 12.01.2018 | Экономика | Новости
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Песков заверил, что Кремль не оставит санкции США без ответа

Санкции Соединенных Штатов Америки против России не останутся без адекватного ответа со стороны Москвы.

Песков заверил, что Кремль не оставит санкции США без ответа

Такие действия всегда вызывают, как правило, какие-то контрдействия. Об этом в пятницу утром, 12 января, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как сообщает российское издание РИА Новости, Песков отметил, что тут принцип взаимности остается краеугольным камнем, но в какой степени - зеркальный ответ, не зеркальный - скажем так, будет предпринято то, что будет наибольшим, наилучшим образом соответствовать нашим интересам.

В этом сомнений нет, и, конечно же, решение будет принимать президент России, - сказал пресс-секретарь Путина, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать информацию о том, что список российских бизнесменов, которые могут стать объектом потенциальных санкций США, может состоять из 50 человек.

При этом Песков заявил, что в СМИ публикуются много разных списков, "но они все оказываются ненастоящими" и нужно дождаться конкретики.

Вместе с тем он уверен, что на данный момент некий список действительно будет представлен в сенат госдепартаментом, по крайней мере, мы такие анонсирующие заявления из Вашингтона уже слышали. Но дождаться, будет ли этот список - потому что появление как такового списка еще не означает нового витка санкционных обменов, - отметил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министерство финансов Соединенных Штатов Америки начало работу над новым санкционным списком по Российской Федерации. В феврале 2018 года США должны будут представить конгрессу отчет о российских бизнесменах, связанных с Кремлем, президентом Владимиром Путиным и его окружением. Об этом в пятницу утром, 12 января, заявил глава американского финансового ведомства Стивен Мнучин.

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