НБУ ввел ПроКредит Банк в "двадцатку" допущенных к валютным интервенциям с вместо ПИБ

Вместо него регулятор ввел в список ПроКредит Банк. Как сказано на веб-сайте центробанка, остальные 19 банков в списке остались без изменений.

Среди них Альфа-Банк, Банк инвестиций и сбережений, "Кредит Днепр", ИНГ Банк Украина, "Глобус", Креди Агриколь Банк, ОТП Банк, Ощадбанк, "Пивденный", ПриватБанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Сбербанк, Ситибанк, ТАСкомбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, УкрСиббанк и Укрсоцбанк.

Напомним, НБУ в конце октября 2016 года утвердил порядок проведения новой формы валютных интервенций – запрос наилучшего курса, согласно утвержденной стратегии валютных интервенции Нацбанка на 2016-2020 годы.

Для проведения такого вида интервенции регулятор делает запрос у банков цены на покупку-продажу иностранной валюты через торгово-информационную систему. После получения предложений банков НБУ заключает сделку с банком, предложившим лучшую цену.

Как сообщал УРА-Информ, в первую неделю нового года Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке 40 миллионов долларов путем интервенций в форме запроса наилучшего курса.