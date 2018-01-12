17:17 12.01.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Мы опять готовы поднимать пенсии, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал новую волну подъемы пенсий. Об этом он заявил во время своего визита в Мариуполь.

Мы опять готовы поднимать пенсии, - Гройсман

Глава правительства утверждает, что стоит обратить внимание на людей, у которых имеется большой стаж работы, но заработная плата не отвечает среднему рыночному показателю. Новую волну поднятия пенсий стоит ожидать в 2019 году. Также Гройсман акцентировал внимание на необходимости остановки роста цен, из-за чего в стране постоянно колеблется курс иностранных валют.

Премьер видит главную цель в стабилизации цен на внутреннем рынке, чтобы правительство могло рассчитать минимальные социальные стандарты.

"В 2017 году мы провели пенсионную реформу и осовременивание пенсий", - резюмирует Гройман.

Как сообщалось в "УРА-Информ", депутаты хотят ввести специальные пенсии для родственников жертв Евромайдана.

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