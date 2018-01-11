14:33 11.01.2018 | Экономика | Новости
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Впервые за много лет поднялись мировые цены на продовольствие

Мировые цены на продовольствие в 2017 году выросли до максимальных значений впервые за пять лет. Об этом сообщается в материалах Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

Впервые за много лет поднялись мировые цены на продовольствие

Как отметили в организации, среднее значение индекса продовольственных цен ФАО за 2017 год в целом составило 174,6 пункта. А это почти на 8,2% выше, чем в 2016 году.

В таком случае, ИПЦФ достиг своего максимального среднегодового уровня с 2014 года.

Также в FAO добавили, что в прошлом году было зафиксировано резкое падение цен на сахар, в то же время цены на молочную продукцию и мясо значительно увеличились. В свою очередь цены на зерновые и масла продемонстрировали умеренный рост.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", акцизы на коньяк в Украине выросли на 20 процентов. Так, новый акцизный сбор на импорт коньяка будет составлять почти 127 гривен на 100 процентов спирта. Таиим образом, цена на ликеро-коньячные изделия в феврале месяце может подняться на треть.

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