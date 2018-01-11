Украина третья в мировом рейтинге по росту зарплат

Первенство в рейтинге занимает Индия с прогнозом по росту зарплат в 4,7% по сравнению с 4,8% в прошлом году. С прогнозом в 4,6% второе место в списке занял Вьетнам, где в прошлом году рост реальных зарплат составил 7,2%.

А на третьем месте расположилась Украина, где в этом году аналитики прогнозируют рост зарплат на уровне 4,4% по сравнению с 1,9% падением в 2017 году. Как отметили эксперты, что основу украинской экономики составляют многоотраслевая промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг.

Замыкают пятерку лидеров Китай и Индонезия, где рост ожидается на уровне 4,2% и 3,4% по сравнению с 4% и 4,9% в прошлом году соответственно.

Далее идут Бразилия, Россия, и Болгария. А десятое место досталось Италии, где в этом году аналитики ожидают 1,8% роста реальных зарплат по сравнению с 2,6% в 2017 году.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", консалтинговая компания Henley & Partners опубликовала рейтинг паспортов мира, в котором они ранжируются по количеству стран, доступных их обладателям для посещения без визы.