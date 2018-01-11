10:21 11.01.2018 | Экономика | Новости
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Норвегия купила у США 52 истребителя F-35

Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Эрной Сольберг сообщил, что Норвегия приобрела партию американских вооружений, в том числе многоцелевые ударные истребители пятого поколения F-35.

Норвегия купила у США 52 истребителя F-35

Как сообщает издание Fox Business , всего США поставят Норвегии 52 самолета.

Примечательно, что сумма сделки составляет десять млрд долларов. При этом, президент США напомнил, что первые самолеты уже прибыли в Норвегию в ноябре 2017 года.

Производит истребители американская компания Lockheed Martin. В июне прошлого года стало известно, что F-35 будут поставлены в 11 стран.

Сообщалось, что стоимость каждого истребителя будет ниже обычной и составит примерно 85 млн. долларов.  Истребители серии F-35 спроектированы с использованием технологии снижения заметности и способны нести ядерные боезаряды.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Иран проведет консультационные переговоры с тремя ведущими странами Европейского Союза по поводу дальнейшей судьбы ядерного соглашения, которое было принято в 2015 году в обмен на ограничения санкций со стороны ЕС.

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