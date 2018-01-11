Курс Bitcoin упал до 13 тыс. долларов - ФОТО

Так, по состоянию на 7:54 мск курс криптовалюты снизился на 8,7% до 13130 долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта опускалась в цене на 6,3% до $13360, на GDAX — на 6,3% до $13470.

Отмечается, что падение курса произошло после того, как Сеул объявил о намерении полностью запретить торговлю криптовалютами.

Министр юстиции Южной Кореи Пак Сан Ги заявил, что страна готовит законопроект, подразумевающий запрет торговли криптовалютами в стране. По словам министра, власти обеспокоены ситуацией вокруг виртуальных валют. Южная Корея является одним из крупнейших рынков торговли биткоином и Ethereum.

В настоящее время капитализация рынка криптовалют составляет 628,5 млрд долларов. Доля — Bitcoin примерно 35% всего рынка криптовалют, Ethereum — 18%, Ripple — 10%.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Чикаго на бирже опционов CBOE (Chicago Board Options Exchange) начали торги фьючерсами на криптовалюту биткоин. Сообщается, что к открытию торгов стоимость фьючерсов составила 15 тыс. долларов, а на момент закрытия их цена превысила 18,5 тыс. долларов. Согласно недавно полученным сведениям, всего было заключено 2,3 тыс. контрактов.