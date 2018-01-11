Кабмин увеличил оклады педагогов на 25% с января

Увеличение началось уже с 1 января 2018 года. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг, 11 января.

При этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании отметил, что такое решение принимается без обсуждения, но с доработкой с Министерством социальной политики.

Он также подчеркнул, что повышение на 25% в среднем будет составлять 1,5 тысячи гривен.

Согласно проекту решения правительство увеличило должностные оклады и ставки заработной платы педработникам на один тарифный разряд.

Вместе с тем Гройсман поручил Министерству образования и науки совместно с Министерством финансов по итогам выполнения государственного бюджета Украины за первое полугодие рассмотреть вопрос повышения с 1 сентября 2018 года оплаты труда других категорий педагогических и научно-педагогических работников.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что средняя зарплата в Украине уже до октября 2018 года вырастет до десяти тысяч гривен в месяц. И это произойдет не искусственно, а благодаря росту экономики, - уверен вице-премьер.