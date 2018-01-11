12:15 11.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2018 год

Кабинет министров Украины в четверг, 11 января, утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2018 год.

Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2018 год

Согласно принятому постановлению доход ПФУ составляет 353,629 миллиардов гривен. При этом государственные ассигнования на финансирование пенсионных программ составляют 139,313 миллиардов гривен.

Кроме того, правительство скорректировало объем фонда оплаты труда на 4,7% в связи с запланированным увеличением минимальной зарплаты.

В результате при установлении суммы единого социального взноса на общеобязательное социальное страхование учтен фонд оплаты труда в сумме 988,9 миллиардов гривен. Сумма ЕСВ с учетом корректировки зарплатного фонда составит 241 миллиардов гривен, а взнос в пенсионный фонд - 208,3 миллиардов гривен.

 

На выплату пенсий в бюджете фонда предусмотрено 345,812 миллиардов гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр социально политики Андрей Рева заявил, что после осовременивания средний размер пенсий в Украине повысился на 561 гривну.

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