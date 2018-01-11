Гройсман пообещал поднять зарплаты врачам в этом году

Об этом в среду, 11 января, во время заседания правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По его словам, низкие зарплаты никак не мотивируют врачей, поэтому увеличение будет, но не такими темпами.

Мы приняли закон об изменении системы здравоохранения, и как раз он открывает возможности существенного повышения заработных плат для украинских врачей. В 2018 году это должно произойти на первичном звене, и я настаиваю на том, что в 2018 году мы совместно с Минздравом сделаем все для того, чтобы найти правильные решения в рамках реализации реформы для повышения заработных плат и украинским врачам, - пояснил премьер, добавив, что есть огромные проблемы, но и их правительство тоже решит.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины принял решение увеличить должностные оклады педагогическим работникам на 25%. Увеличение началось уже с 1 января 2018 года. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг, 11 января.